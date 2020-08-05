Что такое ставки тотал: все, что нужно знать

Ставки тотал — предложение для игроков, любящих прогнозировать результаты матчей и отдельных событий. Букмекер устанавливает конкретный показатель — количество голов, очков, шайб и т. д. Если беттер считает, что этот показатель будет превзойден, можно поставить на больше (ТБ), если нет — на меньше (ТМ). Различают общий тотал и индивидуальный.

Разновидности «тотальных» пари

Тотал может выражаться целым числом. В таком случае существует вероятность возврата ставки. Например, тотал больше 2 для футбольного матча позволит остаться при своих, если команды забьют ровно дважды — 2:0, 1:1, 0:2. Прогноз проиграет при нулевой ничьей или победе одной из команд со счетом 1:0. Остальные результаты принесут беттеру победу.

Чтобы избежать ситуаций с возвратом, букмекерские конторы чаще предлагают не целые числа. Существует несколько вариантов тоталов:

классический ТБ;

классический ТМ;

азиатский;

трехпутевый;

индивидуальный.

Больше

Рассмотрим пример такой ставки для чисел, оканчивающихся на 0,5. Предположим, что игрок взял тотал больше 2.5. Прогноз будет считаться правильным, если команды забьют минимум трижды. Два гола и меньше означают победу БК. Компромисс в виде возврата здесь невозможен. Одна из сторон обязательно выиграет при любом раскладе.

Меньше

В этом случае команды или конкретный участник должны остановиться перед указанной отметкой. Если тотал меньше 2.5, а в матче будет забито 3, 4, 5 и больше мячей, контора забирает деньги. Результаты 1:0, 1:1, 2:0 или 0:0 означают выигрыш игрока. При ТМ 2 или ТМ 3 возможен возврат суммы ставки, если количество забитых голов окажется равным установленному показателю.

Мячи, шайбы, очки, сеты — это основной тотал. В дополнительной росписи предлагают сделать ставку и на другие статистические показатели: желтые карточки, угловые, фолы, геймы и др. Пари принимают не только на общий итог игры, а и на отдельные таймы, периоды, четверти и просто временные отрезки.

Азиатский

Тотал в ставках может быть не только целым или половинчатым. Существует также азиатский вариант, предполагающий дробление пари с окончанием 0.25 или 0.75 на две равные части с 0.5 и 0. ТБ 1.75 превращается в ТБ 1.5 и ТБ 2.0, ТМ 2.25 — в ТМ 2.0 и ТМ 2.5, и т. п. Это увеличивает вариативность выплат.

Например, сделана ставка 2000 гривен на ТБ 1.75. Команды забили дважды, поэтому 1000 грн, поставленная на тотал больше 2, будет возвращена владельцу, а по тысяче с ТБ 1.5 он получит полный выигрыш. Другие варианты азиатского пари: возврат одной половины, чистая победа или поражение игрока.

Трехпутевый

Для тех, кого интересуют надежные стратегии ставок, этот вариант вряд ли подойдет. Беттеру предлагается три пари: ТБ, ТМ и «равно Х». Выбрав последнее, он ставит на то, что участники остановятся точно на этой отметке. Другие результаты приравниваются к поражению. Зато если получится угадать, можно выиграть приличную сумму, так как коэффициент обычно высокий.

Индивидуальный

Здесь оценивают результат только одной команды или участника. Такие ставки тотал чаще всего отображают в формате ИТМ 1/2 и ИТБ 1/2. Иногда указывается название или фамилия. Пари на ИТБ и ИТМ популярны в индивидуальных видах спорта.

Тоталы на футбол, хоккей, баскетбол, теннис

Независимо от игровой дисциплины, беттер должен делать тщательный предматчевый анализ. Во всех командных видах спорта значение имеет турнирный «ход» соперников, количество травмированных, мотивация, результаты последних личных встреч. Голевой тотал в хоккее сильно зависит от игровой формы вратаря и параметров площадки.

Футбол — самый популярный спорт, поэтому на него принимают больше всего ставок. Однако в плане результативности он уступает тому же хоккею, не говоря о баскетболе, что необходимо учитывать в используемых стратегиях. Кроме того, здесь реже случаются сенсации. НХЛ и НБА — турниры, в которых каждый может обыграть каждого.

Тотал в баскетболе активно используют беттеры, применяющие популярную стратегию «коридоры». Суть в том, чтобы делать противоположные прогнозы на одно событие, оставляя определенный зазор, позволяющий получить двойную выплату.

Например, можно поставить ТБ 140.5 с коэффициентом 1.9 и ТМ 147.5 с 1.92. Внеся примерно равные суммы, игрок рассчитывает на общий счет в диапазоне 141–147. Это даст выигрыш по обеим ставкам. При любом другом результате проигрыш будет минимальным, так как один прогноз точно сыграет. Можно брать коридоры на тотал в футболе, хоккее, гандболе, но результативность баскетбольных матчей дает больше пространства для маневра.

FAQ

Стоит ли искать вилки на тоталах?

Игра в лайве открывает перед игроком намного больше возможностей, чем режим прематч. Это касается и вилок — беспроигрышных комбинаций. Но букмекерские конторы внимательно следят за такими ситуациями и могут применять в отношении игроков штрафные санкции.

Где лучше играть?

Имеет смысл завести аккаунты на нескольких игровых сайтах. В большинстве стратегий ставки делаются у разных букмекеров.

Является ли «чет-нечет» классическим тоталом?

В таких пари нужно угадывать, будет результат четным или нет. Это тоже тотал, но его трудно назвать классической букмекерской ставкой. Прогноз больше напоминает игру в орлянку или «красное-черное» на рулетке.