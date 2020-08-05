Как рассчитывать азиатский тотал

Азиатский тотал — двойная ставка на результат события. В европейском варианте игроку предлагается ТБ/ТМ целого или половинчатого числа. В азиатской версии оно представлено в формате 0.25 или 0.75. Такое пари разбивается на две равные части с окончаниями 0.5 и 1.0. При разных раскладах беттер может выиграть или проиграть в полном объеме и частично.

ТБ

Рассмотрим ставку 2000 гривен на азиатский тотал 3.75 больше с коэффициентом 1,8. Получается два пари по 1000 грн на ТБ 3.5 и 4.0. В зависимости от результата футбольного матча, возможны следующие варианты:

5 и больше мячей — выплата по обеим частям 3600 грн;

4 — 1800 по ТБ 3.5 плюс 1000 (расход) по ТБ 4.0;

3 и меньше — ставка будет считаться проигранной.

Если показатель заканчивается на 0.25, расклад несколько меняется. Например, азиатский тотал 1.25 больше означает ТБ 1.0 и ТБ 1.5. Прогноз точно проиграет при нулевой ничьей. Один забитый мяч даст только возврат ставки по ТБ 1.0. Любой другой результат принесет беттеру чистый выигрыш.

ТМ

Аналогичным образом можно сделать ставку на меньше. Здесь уже окончание 0.25 дает больше победных вариантов. Заключаем пари на 2000 грн с коэффициентом 1,7 на ТМ 1.25. Азиатский тотал голов предусматривает разбивку на два прогноза с ТМ 1.0 и 1.5. При нулевой ничьей игрок выигрывает. При чьем-то минимальном поражении 0:1 он получает назад 1000 грн по ТМ 1.0 и выплату по ТМ 1.5, в остальных случаях — проигрывает.

При окончании на 0.75 ТМ может принести беттеру только частичный возврат или 100% выигрыш. Возьмем азиатский тотал меньше 3.75. При четырех забитых голах получается расход по ТМ 4.0 с проигрышем по 3.5. При трех и меньше ставка играет полностью. Счет 5:0, 4:1, 3:2, 5:1 и т. д. принесет чистое поражение.

Азиатские ТБ и ТМ в экспрессах

Экспресс — несколько ставок, объединенных в одну. Общий коэффициент определяют путем умножения всех частных. Если в комбинации присутствует азиатский тотал 0.75 больше или меньше, для игрока будет рассчитано два экспресса. Например, есть три события с коэффициентами 1.85, 1.65 и 1.9. При общей ставке 2000 грн можно выиграть 11,6 тыс. грн (1.85 х 1.65 х 1.9 = 5.8).

Коэффициент 1.9 установлен для ТБ 2.75. Это означает, что экспресс-пари делится на две части по тысяче гривен. Если азиатский тотал 2.75 больше сыграл чисто (команды забьют от 4 мячей) и другие прогнозы оказались правильными, беттер получит 11 600 грн. Остальные расклады:

общий тотал меньше 2 голов — обе половины экспресса проиграли;

будет забито 3 мяча — часть с ТБ 3.0 принесет возврат 1000 грн, половина с ТБ 2.5 даст чистый выигрыш.

Во втором случае экспресс посчитают следующим образом: 1000 х (1.85 + 1.65 х 1 х 1.0) + 1000 х (1.85 х 1.65 х 1.9) = 8852,5 (3052,5 + 5800). Если брать не азиатский тотал 2.75, а обычный ТБ 3.0, получили бы при возврате 2000 х (1.85 х 1.65 х 1.0) = 6105 грн. Правда, чистый выигрыш оказался бы более внушительным, так как коэффициент для ТБ 3 выше. При ТМ расчет ведется по той же схеме.

Плюсы и минусы азиатского варианта

Недостатком этого способа называют сложность расчета. Особенно когда речь идет о длинном экспрессе, включающем несколько подобных ставок. Это надуманная проблема, учитывая доступность различных онлайн-калькуляторов и других вспомогательных инструментов. Конечно, новичку нетрудно запутаться, но со временем все встанет на свои места.

Заниженные коэффициенты — это уже реальный минус. Букмекеры учитывают то обстоятельство, что здесь может быть не только чистый выигрыш игрока или расход, а и полуторная выплата. В связи с этим азиатский тотал 3.75 больше предлагается с меньшим коэффициентом, чем ТБ 4.0, ТМ 3.25 — чем ТМ 3.0 и т. д. С другой стороны, снижение потенциального дохода — это плата за подстраховку.

Поклонники азиатского варианта отмечают его повышенную надежность. Такие пари хорошо вписываются в различные стратегии ставок. Зачастую они увеличивают количество потенциально выигрышных комбинаций. Весьма популярны «четвертные» прогнозы в схемах игры на экспрессах.

Где играть

Подобные ставки предлагают практически все ведущие букмекерские компании. Некоторое время назад азиатский тотал считался экзотикой, но сегодня он почти всегда присутствует в линиях БК. Другой вопрос — насколько обширную роспись дает контора. У популярных отечественных букмекеров это направление не всегда охвачено в достаточном объеме.

При игре на малоизвестных сайтах, зарегистрированных за рубежом, существует риск задержки или полного отказа в выплате. Зато там часто предлагают более разнообразную линию. Прежде чем заводить аккаунт на зарубежном портале, стоит навести подробные справки относительно истории и репутации этой организации.

FAQ

В каких видах спортах популярны тоталы по-азиатски?

Футбол — самая популярная игра, поэтому на него приходится большинство подобных ставок. Кроме того, здесь высока ценность каждого гола, что обеспечивает реальную подстраховку. Взяв азиатский тотал 1.75 на больше, всегда имеешь больше шансов, чем при чистом ТБ 2.0. У баскетбольных, теннисных, гандбольных и хоккейных «азиатских» ставок рейтинг тоже высокий.

Есть ли преимущество в том, что азиатский вариант требует от букмекеров больше расчетов?

В прематче серьезные ошибки встречаются редко, а вот в лайве игрок получает определенное преимущество. Букмекерам трудно оперативно реагировать на изменения. Впрочем, это касается и обычных тоталов, и всех остальных ставок.

Подходят ли такие пари для игры на вилках?

Да, особенно в режиме live, но не нужно забывать о запретах букмекеров. Если они обнаружат, что игрок выиграл при арбитражной ситуации, могут просто вернуть начальный взнос. Беттерам, замеченным в постоянном использовании стратегии, часто блокируют аккаунт.