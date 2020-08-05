Секреты ставок на футбол: популярные стратегии

По статистике, посетителей букмекерских контор больше всего интересуют секреты ставок на футбол. Это легко объяснить, ведь речь идет о спорте № 1. Многие регулярно смотрят футбольные матчи и посещают тематические сайты. Почти каждый из этих людей уверен, что досконально разбирается в теме. К сожалению, одних спортивных знаний недостаточно, чтобы стабильно выигрывать на прогнозах.

Виды футбольных ставок

Стратегия ставок на футбол может основываться на 1–2 разновидностях пари, но использование всей линейки прогнозов существенно расширяет возможности беттера.

Варианты игры:

Исход. Нужно угадать команду, которая победит (1/2) или не проиграет (1Х/Х2), либо предсказать ничью (Х).

Тотал больше/меньше. Следует определить, превысят ли команды либо отдельный участник указанный статистический показатель (ТБ) или нет (ТМ).

Фора. Перед игрой один из соперников получает виртуальный гандикап (отрицательная фора) или дает его другому (положительная). Есть ставка Ф(0) на фаворита, позволяющая получить назад поставленные деньги в случае ничьей.

Точный счет. Это предложение для желающих сделать ставку на футбол с перспективой крупного выигрыша. Угадать точный результат намного сложнее, чем исход, поэтому коэффициенты здесь на порядок выше.

Другие предложения. Существует много дополнительных пари, связанных с голами и прочей статистикой. Например, можно попробовать угадать автора забитого мяча, счет после первого тайма, количество угловых и т. п.

Экспрессы и системы. В описаниях того, как правильно делать ставки на футбол, групповые пари часто игнорируются, а зря. Экспрессы и системы позволяют получать высокие коэффициенты с низкой вероятностью проигрыша по сравнению с такими же прибыльными ординарами. Теоретически достаточно выбрать 3–4 «верных» прогноза, но на практике все, конечно, сложнее.

Футбольные стратегии

Букмекерские сайты принимают пари в двух режимах — прематч и live. Стратегия ставок на футбол часто предусматривает использование обоих вариантов. Простейшая схема: сначала беттер анализирует предматчевые расклады и делает прогноз до стартового свистка, а потом в лайве увеличивает общую сумму для большей прибыли или страхуется, ставя против себя, чтобы минимизировать убытки.

Многие новички мечтают о беспроигрышной тактике, позволяющей неизменно оставаться в плюсе. Такая «безопасная» схема действительно существует. Эта стратегия ставок на футбол носит название «игра на вилках». Суть в том, что, сделав два или больше противоположных прогноза на одно событие, беттер при любых раскладах выигрывает определенную сумму.

Главный минус вилок в том, что сегодня букмекеры считают подобную систему незаконной. Игроку могут отказать в выплате, просто вернув начальный взнос, а то и вовсе закрыть аккаунт. Перед тем как ставить ставки на футбол по этой схеме, стоит тщательно взвесить возможные последствия.

Альтернативой вилкам можно считать стратегию «коридор». Она впервые появилась в баскетболе, но со временем перекочевала и в другие игровые виды спорта. Здесь тоже берут противоположные пари, но при этом необходим зазор, попадание в который принесет двойную выплату. В худшем случае хотя бы по одному прогнозу будет выигрыш, который минимизирует общий проигрыш.

В интернете хватает информации о том, как правильно делать ставки на футбол в рамках систем «вилки» и «коридор». Можно использовать онлайн-сканеры, ищущие подобные комбинации в автоматическом режиме. Букмекеры относятся к «коридорным» не так строго, но если выявят системность, последствия тоже будут серьезными. А вот схемы, представленные ниже, обнаружить практически нереально.

Флэт

По способу определения размера ставки на футбол стратегии можно разделить на умеренные и агрессивные. Флэт относится к первой категории. Теория в том, чтобы на протяжении установленного периода ставить одинаковые суммы — 1–5 % от общего бюджета. При хорошей статистике прогнозирования игрок постоянно остается в плюсе, а при серии неудач падение будет плавным, что позволит вовремя внести коррективы.

По Мартингейлу

Это агрессивная система, на основе которой разработано множество игровых схем. Перед тем как делать ставки на футбол по Мартингейлу, стоит оценить свои финансовые возможности. Алгоритм следующий: после неудачного прогноза нужно повысить начальную сумму с расчетом, что полученная прибыль компенсирует и проигрыш. И так дальше, пока не придет долгожданная победа. Риск «догона» в том, что если серия неудач затянется, денег может не хватить либо букмекер установит лимит, исключив возможность отыграться в полном объеме.

Критерий Келли

Профессионалы стараются зарабатывать на ошибках букмекеров. Здесь предполагается отбор событий с повышенными, по мнению игрока, коэффициентами. На длинных временных отрезках это дает стабильный плюс при условии, что прогнозы беттера будут преимущественно правильными.

FAQ