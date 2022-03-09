Пропагандист в шоке. Соловьев назвал войну войной и боится гибели россии

В Интернете активно гуляет фрагмент одной из пропагандистских передач путинского прихвостня Соловьева, который скулит о провале россии в так называемой "украинской операции". Более того, пропагандист называет войну войной, за что, как известно, на россии по новому закону можно получить до 15 лет тюрьмы.

Соловьев говорит, что "войну не выиграть, или там не завершить эту операцию с заявленными целями, мы просто не можем – в конечном итоге это приведет к гибели самой россии".

Прозревают понемногу…

Интересно, что с ресурсов Соловьева вскоре после записи исчезла эта программа. Также отметим, что восьмого марта 2022-го года YouTube "снес" оба канала путинского пропагандиста.