УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Блог
  3. Multi & Media
В тренде
Multi & Media
Multi & Media

Multi & Media - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пропагандист в шоке. Соловьев назвал войну войной и боится гибели россии

Multi & Media
(1 голосов)

Переворот сознания

Пропагандист в шоке. Соловьев назвал войну войной и боится гибели россии

фото из соцсетей

UA-Футбол
Новина українською

В Интернете активно гуляет фрагмент одной из пропагандистских передач путинского прихвостня Соловьева, который скулит о провале россии в так называемой "украинской операции". Более того, пропагандист называет войну войной, за что, как известно, на россии по новому закону можно получить до 15 лет тюрьмы.

Соловьев говорит, что "войну не выиграть, или там не завершить эту операцию с заявленными целями, мы просто не можем – в конечном итоге это приведет к гибели самой россии".

Прозревают понемногу…

Интересно, что с ресурсов Соловьева вскоре после записи исчезла эта программа. Также отметим, что восьмого марта 2022-го года YouTube "снес" оба канала путинского пропагандиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...