ANTI-CORONA SHOW - NaVi проведут благотворительные матчи по CS:GO

Украинская команда Natus Vincere проведет благотворительные шоу-матчи в рамках "ANTI-CORONA SHOW". Игры пройдут 14-го и 15-го апреля.

Пройдут две серии матчей по CS:GO, в рамках которых друг с другом сразятся Кирилл "Boombl4" Михайлов, Илья "Perfecto" Залуцкий и Егор "flamie" Васильев. Каждый из этих игроков соберет свою команду из футболистов и известных стримеров.

Участники шоу-матча 14 апреля: