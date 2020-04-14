ANTI-CORONA SHOW - NaVi проведут благотворительные матчи по CS:GO
Украинская команда сыграет шоу-матчи 14 и 15 апреля
Украинская команда Natus Vincere проведет благотворительные шоу-матчи в рамках "ANTI-CORONA SHOW". Игры пройдут 14-го и 15-го апреля.
Пройдут две серии матчей по CS:GO, в рамках которых друг с другом сразятся Кирилл "Boombl4" Михайлов, Илья "Perfecto" Залуцкий и Егор "flamie" Васильев. Каждый из этих игроков соберет свою команду из футболистов и известных стримеров.
Участники шоу-матча 14 апреля:
- NAVI.Boombl4 – https://www.twitch.tv/boombl4
- NAVI.Perfecto – https://www.twitch.tv/perfecto_of
- QRUSH – https://www.twitch.tv/qrushcsgo
- Smorodinova – https://www.twitch.tv/smorodinova
- GENSYXA – https://www.twitch.tv/gensyxa
- Denly – https://www.twitch.tv/denly
- qSnake – https://www.twitch.tv/qsnake
- modestal – https://www.twitch.tv/modestal
- seized – https://www.twitch.tv/seizedwf
- Archangel – https://www.twitch.tv/archangel_hs
Первый стрим пройдет уже сегодня и начнется в 19:00.
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