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ANTI-CORONA SHOW - NaVi проведут благотворительные матчи по CS:GO

CS:GO
(1 голосов)

Украинская команда сыграет шоу-матчи 14 и 15 апреля

ANTI-CORONA SHOW - NaVi проведут благотворительные матчи по CS:GO
Новина українською

Украинская команда Natus Vincere проведет благотворительные шоу-матчи в рамках "ANTI-CORONA SHOW". Игры пройдут 14-го и 15-го апреля.

Пройдут две серии матчей по CS:GO, в рамках которых друг с другом сразятся Кирилл "Boombl4" Михайлов, Илья "Perfecto" Залуцкий и Егор "flamie" Васильев. Каждый из этих игроков соберет свою команду из футболистов и известных стримеров.

Участники шоу-матча 14 апреля:

  • NAVI.Boombl4 – https://www.twitch.tv/boombl4
  • NAVI.Perfecto – https://www.twitch.tv/perfecto_of
  • QRUSH – https://www.twitch.tv/qrushcsgo
  • Smorodinova – https://www.twitch.tv/smorodinova
  • GENSYXA – https://www.twitch.tv/gensyxa
  • Denly – https://www.twitch.tv/denly
  • qSnake – https://www.twitch.tv/qsnake
  • modestal – https://www.twitch.tv/modestal
  • seized – https://www.twitch.tv/seizedwf
  • Archangel – https://www.twitch.tv/archangel_hs

    Первый стрим пройдет уже сегодня и начнется в 19:00.

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В статье: киберспорт Natus Vincere
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