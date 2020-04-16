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Зинченко, Зубков и Кравец проиграли команде Кокорина в полуфинале турнира по CS:GO
"Zina Team" проиграла и на Dust 2, и на Train
Сегодня в рамках полуфинала киберспортивного турнира We Strike по дисциплине CS:GO команда украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченка ("Zina Team") проиграла команде росийского форварда "Сочи" Александра Кокорина ("Beginners") 0:2.
За команду Зинченка играли: украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков, украинский защитник "Луго" Василий Кравец, русский защитник "Химик-Арсенал" Артем Ярмолицкий и Евгений Осадчук.
Поединок проходил из 2 игр:
- Первая игра проходила на карте Dust 2 и закончилась со счетом 15:6 в пользу "Beginners".
- Во второй игре "Zina Team" проиграли со счетом 7:16 на карте Train.
Вашему вниманию запись матча (Смотреть с 2:46:00)
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