ESL One: Road to Rio: NaVi и Virtus.pro сыграют в одной группе

Состоялся жребий турнира по CS:GO ESL One: Road to Rio. Для СНГ чемпионат пройдет с 30-го апреля по 17-е мая в режиме онлайн.

Участники разбились на две группы: А и В. Команды сыграют по круговой системе. Матчи будут проходить до двух побед. Лучшие команды пройдут дальше в плеф-офф. Коллективы поборются за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

# Группа А М В П О 1. ​​ Gambit Youngsters 0 0 0 0 2. ​​ Nemiga Gaming 0 0 0 0 3. ​​ Team Spirit 0 0 0 0 4. ​​ Team Unique 0 0 0 0 5. ​​ Winstrike Team 0 0 0 0 6. ​​ forZe 0 0 0 0

Примечательно, что Natus Vincere и Virtus.pro сыграют вместе в группе В.