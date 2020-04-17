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ESL One: Road to Rio: NaVi и Virtus.pro сыграют в одной группе

CS:GO
(1 голосов)

Турнир пройдет с 30 апреля по 17 мая

ESL One: Road to Rio: NaVi и Virtus.pro сыграют в одной группе
Новина українською

Состоялся жребий турнира по CS:GO ESL One: Road to Rio. Для СНГ чемпионат пройдет с 30-го апреля по 17-е мая в режиме онлайн.

Участники разбились на две группы: А и В. Команды сыграют по круговой системе. Матчи будут проходить до двух побед. Лучшие команды пройдут дальше в плеф-офф. Коллективы поборются за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

# Группа А
М
В
П
О
1. ​​ Gambit Youngsters 0 0 0 0
2. ​​ Nemiga Gaming 0 0 0 0
3. ​​ Team Spirit 0 0 0 0
4. ​​ Team Unique 0 0 0 0
5. ​​ Winstrike Team 0 0 0 0
6. ​​ forZe 0 0 0 0

Примечательно, что Natus Vincere и Virtus.pro сыграют вместе в группе В.

# Группа В
М
В
П
О
1. ​​ ESPADA 0 0 0 0
2. ​​ Hard Legion Esports 0 0 0 0
3. ​​ Natus Vincere 0 0 0 0
4. ​​ Syman Gaming 0 0 0 0
5. ​​ Virtus.pro 0 0 0 0
6. ​​ pro100 0 0 0 0
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В статье: Natus Vincere
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