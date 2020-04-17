CS:GO
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ESL One: Road to Rio: NaVi и Virtus.pro сыграют в одной группе
Турнир пройдет с 30 апреля по 17 мая
Состоялся жребий турнира по CS:GO ESL One: Road to Rio. Для СНГ чемпионат пройдет с 30-го апреля по 17-е мая в режиме онлайн.
Участники разбились на две группы: А и В. Команды сыграют по круговой системе. Матчи будут проходить до двух побед. Лучшие команды пройдут дальше в плеф-офф. Коллективы поборются за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.
|#
|Группа А
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Gambit Youngsters
|0
|0
|0
|0
|2.
| Nemiga Gaming
|0
|0
|0
|0
|3.
| Team Spirit
|0
|0
|0
|0
|4.
| Team Unique
|0
|0
|0
|0
|5.
| Winstrike Team
|0
|0
|0
|0
|6.
| forZe
|0
|0
|0
|0
Примечательно, что Natus Vincere и Virtus.pro сыграют вместе в группе В.
|#
|Группа В
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| ESPADA
|0
|0
|0
|0
|2.
| Hard Legion Esports
|0
|0
|0
|0
|3.
| Natus Vincere
|0
|0
|0
|0
|4.
| Syman Gaming
|0
|0
|0
|0
|5.
| Virtus.pro
|0
|0
|0
|0
|6.
| pro100
|0
|0
|0
|0
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