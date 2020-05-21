CS:GO
CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по СS:GO на 21 мая
Вашему вниманию матчи в рамках HomeSweetHome и DreamHack Masters Spring
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - CS:GO.
Встречи на 21-е мая:
- c0ntact Gaming vs Syman Gaming - #HomeSweetHome: Week 5 | Групповой этап -
- 13:20 forZe vs TBA - #HomeSweetHome: Week 5 | Групповой этап | Групповой этап -
- 15:00 North vs Heroic -
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- 23:10 Team Liquid vs FURIA Esports - DreamHack Masters Spring 2020. Северная Америка | Групповой этап -
DreamHack Masters Spring 2020
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