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Team Spirit победила forZe и прошла в полуфинал #HomeSweetHome

CS:GO
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В свою очередь forZe вылетела и не получила призовых

Team Spirit победила forZe и прошла в полуфинал #HomeSweetHome
Новина українською

В период с 19-го по 24-е мая проходит турнир по дисциплине CS:GO - #HomeSweetHome. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере 40 000 тысяч долларов.

Сегодня проходил 1/4 турнира, в котором. Team Spirit обыграла forZe. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1.

  • 1-я карта Dust 2: 22:25;
  • 2-я карта Inferno: 16:8
  • 3-я карта Nuke: 16:11.

Таким образом, коллектив Леонида "chopper" Вишнякова теперь сыграет с Heroic за выход финал соревнования.

Что касается forZe, то команда заняла 5-8 место и не получила никаких призовых.

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