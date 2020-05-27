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CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание и трансляция матчей по СS:GO на 27 мая

CS:GO
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Поединки в рамках BLAST Premier CIS Cup, HomeSweetHome и DreamHack Masters Spring

Расписание и трансляция матчей по СS:GO на 27 мая
Новина українською

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - CS:GO.

Встречи на 27 мая:

  • VP - Nemiga - -
  • forZe - Apeks - #HomeSweetHome: Week 5 | Групповой этап -
  • coL - SKADE - #HomeSweetHome: Week 5 | Групповой этап -
  • 1win - Syman Gaming - -
  • 15:00 GODSENT - Team Spirit -
  • 17:00 Tricked Esport - HR
  • -
  • -
  • 23:10 EG - Gen.G - DreamHack Masters Spring 2020. Северная Америка | Групповой этап -

DreamHack Masters Spring 2020

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