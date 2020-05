Украинские NaVi начнут турнир по CS:GO на 1,75 млн долларов с полуфинала

C 29-го по 31-е мая пройдет LAN-турнир по дисциплине CS:GO - Gamers Without Borders.

Соревнование носит благотворительный характер, все средства пойдут на благотворительность. Призовой фонд турнира составляет 1 750 000 долларов.

Сегодня организаторы турнира опубликовали сетку. Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere начнет чемпионат сразу с полуфинала. Fnatic также начнут соревнование с 1/2.

В 1/4 Gamers Without Borders, mousesports сыграет против FaZe Clan, а OG предстоит поединое с G2 Esports. Матчи будут проходить в формате "Best of 3".

Трансляция турнира будет на UA-Football. Следите за новостями.