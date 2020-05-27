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Украинские NaVi начнут турнир по CS:GO на 1,75 млн долларов с полуфинала
Все вырученные средства соревнования пойдут на благотворительность
C 29-го по 31-е мая пройдет LAN-турнир по дисциплине CS:GO - Gamers Without Borders.
Соревнование носит благотворительный характер, все средства пойдут на благотворительность. Призовой фонд турнира составляет 1 750 000 долларов.
Сегодня организаторы турнира опубликовали сетку. Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere начнет чемпионат сразу с полуфинала. Fnatic также начнут соревнование с 1/2.
В 1/4 Gamers Without Borders, mousesports сыграет против FaZe Clan, а OG предстоит поединое с G2 Esports. Матчи будут проходить в формате "Best of 3".
Трансляция турнира будет на UA-Football. Следите за новостями.