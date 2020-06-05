Astralis сенсационно вылетели от mousesports в 1/4 BLAST Premier: Spring 2020 Showdown

В период с 1-го по 15-е июня проходит онлайн-турнир по CS:GO - BLAST Premier: Spring 2020 Showdown. Призовой фонд составляет 182 500 долларов.

Сегодня в 1/4 соревнования Astralis довольно неожиданно проиграли mousesports и покинули турнир. Встреча проходила в формате "Best of 3' и закончилась со счетом 2:0.

Благодаря этой победе, команда Криса "chrisJ" де Йонга вышла в полуфинал чемпионата, где сыграет с ENCE eSports.