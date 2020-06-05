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Astralis сенсационно вылетели от mousesports в 1/4 BLAST Premier: Spring 2020 Showdown

CS:GO
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Коллектив из Дании покидает турнир на стадии 1/4

Astralis сенсационно вылетели от mousesports в 1/4 BLAST Premier: Spring 2020 Showdown
Новина українською

В период с 1-го по 15-е июня проходит онлайн-турнир по CS:GO - BLAST Premier: Spring 2020 Showdown. Призовой фонд составляет 182 500 долларов.

Сегодня в 1/4 соревнования Astralis довольно неожиданно проиграли mousesports и покинули турнир. Встреча проходила в формате "Best of 3' и закончилась со счетом 2:0.

Благодаря этой победе, команда Криса "chrisJ" де Йонга вышла в полуфинал чемпионата, где сыграет с ENCE eSports.

Вашему вниманию запись поединка

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