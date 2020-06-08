CS:GO
CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Team Spirit уступили MAD Lions и покинули DreamHack
MAD Lions сыграют в следующем раунде с Fnatic
Сейчас проходит онлайн-турнир по CS:GO - DreamHack Masters Spring 2020. Призовой фонд - 160 000 долларов.
В матче европейского региона в нижней сетки плей-офф Team Spirit проиграли MAD Lions 0:2.
- Карта Mirage - 12:16
- Карта Nuke - 12:16
Благодаря этой победе, MAD Lions вышли в следующий раунд, где сыграют с Fnatic, которые сегодня обыграли Complexity Gaming. Что касается команды Леонида "chopper" Вишнякова, то она завершила выступление на турнире на 9-12 месте и заработала 3 000 долларов.
1 карта
2 карта
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...