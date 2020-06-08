Team Spirit уступили MAD Lions и покинули DreamHack

Сейчас проходит онлайн-турнир по CS:GO - DreamHack Masters Spring 2020. Призовой фонд - 160 000 долларов.

В матче европейского региона в нижней сетки плей-офф Team Spirit проиграли MAD Lions 0:2.

Карта Mirage - 12:16

Карта Nuke - 12:16

Благодаря этой победе, MAD Lions вышли в следующий раунд, где сыграют с Fnatic, которые сегодня обыграли Complexity Gaming. Что касается команды Леонида "chopper" Вишнякова, то она завершила выступление на турнире на 9-12 месте и заработала 3 000 долларов.

1 карта