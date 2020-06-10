MAD Lions обыграли Fnatic и тепер сыграют с NaVi на вылет в рамках DreamHack

Сейчас для Европы проходит онлайн-турнир по CS:GO - DreamHack Masters Spring 2020. Призовой фонд - 160 000 долларов.

Сегодня в матче нижней сетки плей-офф Fnatic проиграли MAD Lions. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2. Таким образом, шведская команда покинула турнира, заняла 7-8 место и заработала 5 000 долларов.

В свою очередь MAD Lions в следующем раунде нижней сетки сыграют с командой украинской организации Natus Vincere, которые вчера уступили для G2 Esports. Тот кто проиграет в этой паре покинет турнир.

1 карта - Nuke

2 карта - Train