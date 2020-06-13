Cloud9 прошли MIBR в рамках DreamHack Masters Spring 2020

Сейчас проходит онлайн-турнир по CS:GO - DreamHack Masters Spring 2020. Призовой фонд - 160 000 долларов.

Сегодня в регионе Северной Америки в первом раунде нижней сетки Cloud9 обыграли MIBR. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0. Дальше на Cloud9 ждет поединок во втором туре с Team Liquid.

Матчи серии: