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Cloud9 прошли MIBR в рамках DreamHack Masters Spring 2020
Во втором раунде плей-офф Cloud9 сыграют с Team Liquid
Сейчас проходит онлайн-турнир по CS:GO - DreamHack Masters Spring 2020. Призовой фонд - 160 000 долларов.
Сегодня в регионе Северной Америки в первом раунде нижней сетки Cloud9 обыграли MIBR. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0. Дальше на Cloud9 ждет поединок во втором туре с Team Liquid.
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