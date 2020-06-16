CS:GO
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NaVi упали с первого на шестое место в топе HLTV из-за поражения на Dream Hack
"Рожденные побеждать" потеряли 5 позиций в авторитетном рейтинге
Портал HLTV.org обновил ТОП-команд в дисциплине CS:GO.
Команда украинской организации Natus Vincere потеряла целых 5 пунктов и упала с 1-го места сразу на 6-ю позицию в рейтинге. "Рожденные побеждать" уступили лидерство в рейтинге G2 Esports.
Это случилось из-за поражения NaVi на недавнем DreamHack Masters Spring 2020.
В свою очередь победитель DreamHack - команда BIG поднялась на 16 пунктов и заняла 8-е место, опередив mousesports
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