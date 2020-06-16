NaVi упали с первого на шестое место в топе HLTV из-за поражения на Dream Hack

Портал HLTV.org обновил ТОП-команд в дисциплине CS:GO.

Команда украинской организации Natus Vincere потеряла целых 5 пунктов и упала с 1-го места сразу на 6-ю позицию в рейтинге. "Рожденные побеждать" уступили лидерство в рейтинге G2 Esports.

Это случилось из-за поражения NaVi на недавнем DreamHack Masters Spring 2020.

В свою очередь победитель DreamHack - команда BIG поднялась на 16 пунктов и заняла 8-е место, опередив mousesports