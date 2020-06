OG проиграли Ninjas in Pyjamas и покинули BLAST Premier: Spring 2020

С 15 по 21 июня проходит онлайн-турнир по CS:GO - BLAST Premier: Spring 2020. Призовой фонд составляет 500 000 долларов.

В матче нижней сетки OG проиграли Ninjas in Pyjamas. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0. Таким образом коллектив Вальдемара "valde" Вангсе покинул этот турнир.

В свою очередь NiP дальше сыграет с проигравшим из пары Team Vitality - FaZe Clan.