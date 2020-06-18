CS:GO
CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
EG сыграют с MIBR в финале верхней сетки BLAST Premier
"Злые гении" обыграли Team Liquid 2:1
С 15 по 21 июня проходит онлайн-турнир по CS:GO - BLAST Premier: Spring 2020. Призовой фонд составляет 500 000 долларов.
В матче американского региона Evil Geniuses обыграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "злых гениев".
Матчи серии:
- 7:16 на Nuke
- 16:8 на Dust2
- 16:6 на Inferno
Запись матча между Evil Geniuses и Team Liquid
Таким образом, Team Liquid упали в нижнюю сетку, а ЕG будут бороться за место в финале с MIBR, которые в поединке верхней сетки победили FURIA Esports.
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...