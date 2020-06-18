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EG сыграют с MIBR в финале верхней сетки BLAST Premier

CS:GO
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"Злые гении" обыграли Team Liquid 2:1

EG сыграют с MIBR в финале верхней сетки BLAST Premier
Новина українською

С 15 по 21 июня проходит онлайн-турнир по CS:GO - BLAST Premier: Spring 2020. Призовой фонд составляет 500 000 долларов.

В матче американского региона Evil Geniuses обыграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "злых гениев".

Матчи серии:

  • 7:16 на Nuke
  • 16:8 на Dust2
  • 16:6 на Inferno

Запись матча между Evil Geniuses и Team Liquid

Таким образом, Team Liquid упали в нижнюю сетку, а ЕG будут бороться за место в финале с MIBR, которые в поединке верхней сетки победили FURIA Esports.

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