EG сыграют с MIBR в финале верхней сетки BLAST Premier

С 15 по 21 июня проходит онлайн-турнир по CS:GO - BLAST Premier: Spring 2020. Призовой фонд составляет 500 000 долларов.

В матче американского региона Evil Geniuses обыграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу "злых гениев".

Матчи серии:

7:16 на Nuke

16:8 на Dust2

16:6 на Inferno

Запись матча между Evil Geniuses и Team Liquid

Таким образом, Team Liquid упали в нижнюю сетку, а ЕG будут бороться за место в финале с MIBR, которые в поединке верхней сетки победили FURIA Esports.