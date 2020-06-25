Team Spirit обыграла ESPADA и вышла в плей-офф WePlay! Clutch Island

В период с 16 по 28 июня проходит онлайн-турнир по СS:GO - WePlay! Clutch Island. 13 команд разыгрывают между собой 50 000 долларов, а также рейтинговые баллы, которые необходимы для попадания на мейджор - ESL One Rio 2020.

В последнем матче группового этапа Team Spirit победила ESPADA. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0. Благодаря этой победе, "духи" заняли второе место в группе А.

Команда Леонида "chopper" Вишнякова прошла в плей-офф, где сыграет с Virtus.pro.