NaVi прошли в финал верхней сетки WePlay! Clutch Island

В период с 16 по 28 июня проходит онлайн-турнир по СS:GO - WePlay! Clutch Island. 13 команд разыгрывают между собой 50 000 долларов, а также рейтинговые баллы, которые необходимы для попадания на мейджор - ESL One Rio 2020.

Cегодня в матче первого раунда плей-офф команда украинской организации Natus Vincere обыграли Nemiga Gaming. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1.

Благодаря этой победе, команда Кирилла "Boombl4" Михайлова прошла в финал верхней сетки соревнования. В финале "виннеров" NaVi сыграют с победителем пары Virtus.pro - Team Spirit.