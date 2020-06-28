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NaVi обыграли Virtus.pro в дерби СНГ и прошли в гранд-финал WePlay! Clutch Island

CS:GO
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"Рожденные побеждать" победили "медведей" со счетом 2:1

NaVi обыграли Virtus.pro в дерби СНГ и прошли в гранд-финал WePlay! Clutch Island
Новина українською

В период с 16 по 28 июня проходит онлайн-турнир по СS:GO - WePlay! Clutch Island. 13 команд разыгрывают между собой 50 000 долларов, а также рейтинговые баллы, которые необходимы для попадания на мейджор - ESL One Rio 2020.

В финале верхней сетки команда украинской организации Natus Vincere обыграла Virtus.pro. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой со счетом 2:1 в пользу "рожденных побеждать".

Благодаря этой победе, коллектив Александра "s1mple" Костылева прошел в решающий матч соревнования - гранд-финал.Что касаеться Virtus.pro, то команда упала в нижнюю сетку, где "медведям" предстоит сыграть против Team Spirit в поединке на вылет.

Ранее NaVi в матче первого раунда плей-офф победили Nemiga Gaming.

Запись матча Natus Vincere - Virtus.pro

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В статье: Natus Vincere
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