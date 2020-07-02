Украинец s1mple вышел на первое место по разнице убийств и смертей за всю историю CS:GO

Игрок команды украинской организации Natus Vincere по CS:GO Александр "s1mple" Костылев вышел на первую строчку рейтинга HLTV.org по показателю KDA (по разнице убийств и смертей в профессиональных матчах).

Украинский киберспортсмен обошел в топе Кэнни "kennyS" Шраба на 28 очков.

Александр Костылев выступает на профессиональной сцене с 2014-го года, и за свою карьеру киберспортсмена заработал 650 000 долларов.

В 2018-м году HLTV.org признавал украинца лучшим игроком мира в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, а в 2019-м портал поставил Сашу на вторую строчку в ТОПе лучших.