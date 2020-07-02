  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. CS:GO
  4. Украинец s1mple вышел на первое место по разнице убийств и смертей за всю историю CS:GO
В тренде
CS:GO
CS:GO

CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец s1mple вышел на первое место по разнице убийств и смертей за всю историю CS:GO

CS:GO
(2 голосов)

Игрок NaVi обошел в рейтинге Кэнни "kennyS" Шраба

Украинец s1mple вышел на первое место по разнице убийств и смертей за всю историю CS:GO
Новина українською

Игрок команды украинской организации Natus Vincere по CS:GO Александр "s1mple" Костылев вышел на первую строчку рейтинга HLTV.org по показателю KDA (по разнице убийств и смертей в профессиональных матчах).

Украинский киберспортсмен обошел в топе Кэнни "kennyS" Шраба на 28 очков.

Александр Костылев выступает на профессиональной сцене с 2014-го года, и за свою карьеру киберспортсмена заработал 650 000 долларов.

В 2018-м году HLTV.org признавал украинца лучшим игроком мира в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, а в 2019-м портал поставил Сашу на вторую строчку в ТОПе лучших.

Вашему вниманию сам рейтинг от HLTV.org по разнице убийств и смертей

Украинец s1mple вышел на первое место по разнице убийств и смертей за всю историю CS:GO - изображение 1

Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...