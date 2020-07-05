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Gen.G сыграет против Evil Geniuses в гранд-финале cs_summit 6

CS:GO
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Коллектив Хансела "BnTeT" Фердинанда обыграл Team Liquid 2:1 в финале нижней сетки

Gen.G сыграет против Evil Geniuses в гранд-финале cs_summit 6
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В период с 22 июня по 5 июля проходит турнир по CS:GO для североамериканского дивизиона - cs_summit 6. Призовой фонд чемпионата составляет 75 000 долларов, участники также разыгрывают рейтинговые очки RMR, необходимые для попадания на мейджор.

В финале нижней сетки Gen.G обыграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1.

Благодаря этой победе команда Хансела "BnTeT" Фердинанда прошла в решающий матч турнира - гранд-финал, где сегодня в 20:00 сыграет против Evil Geniuses.

В свою очередь Team Liquid покинули турнир, заняли третье место, заработали 12 000 долларов и получили 1 750 очков в системе RMR.

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