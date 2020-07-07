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NaVi упали на 4 место в ТОПе лучших команд мира, BIG - первые

CS:GO
(2 голосов)

На втором месте Vitality, на третьем - Evil Geniuses

NaVi упали на 4 место в ТОПе лучших команд мира, BIG - первые
Новина українською

HLTV.org обновил свой рейтинг лучших команд мира по CS:GO.

В новой версии ТОПа на первую строчку поднялась команда BIG. В прошлом месяце BIG победили на DreamHack Masters Spring 2020, стали чемпионами cs_summit 6 и отобрались на ESL Pro League Season 12

Увы, но команда украинской организации Natus Vincere упала на четвертую позицию. Примечательно, что OG вернулись в число 15 лучших.

NaVi упали на 4 место в ТОПе лучших команд мира, BIG - первые - изображение 1
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В статье: Natus Vincere
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