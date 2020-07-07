CS:GO
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NaVi упали на 4 место в ТОПе лучших команд мира, BIG - первые
На втором месте Vitality, на третьем - Evil Geniuses
HLTV.org обновил свой рейтинг лучших команд мира по CS:GO.
В новой версии ТОПа на первую строчку поднялась команда BIG. В прошлом месяце BIG победили на DreamHack Masters Spring 2020, стали чемпионами cs_summit 6 и отобрались на ESL Pro League Season 12
Увы, но команда украинской организации Natus Vincere упала на четвертую позицию. Примечательно, что OG вернулись в число 15 лучших.
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