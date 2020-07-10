Футболист ФК Милан и игроки MIBR проведут шоу-матч в CS:GO

Хавбек итальянского ФК "Милан" и национальной сборной Бразилии Лукас Пакета примет участие в шоу-матче по CS:GO. В поединке сыграют также игроки бразильской киберспортивной команды MIBR - Габриэль "FalleN" Толедо и Фернандо "fer" Альваренга.

Пакета заявлен в составе команды Fallen. С футболистом также сыграют киберспортсмены Вито "kNgV-" Джузеппе, Аленшар "trk" Россато и Ренато "nak" Накано.

За команду соперников fer сыграют игрок MIBR Эпитасио "TACO" де Мело, тренер YeaH! Gaming Джованни "Gio" Дениз, сотрудник Riot Games Густаво "Baiano" Гомез.

Матч пройдет 13 июля, начало в 16:00.

Команда Fallen: Команда fer: FalleN (капитан) fer (капитан) kNgV- TACO trk Gio nak Baiano Лукас Пакета KIKO

Трансляция поединка будет доступна на UA-Football 13 июля.