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Впервые в истории CS:GO обошла Dota 2 по сумме призовых на турнирах

CS:GO
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С января по июнь 2020-го года CS:GO обошла Dota 2 по сумме разыгранных призовых

Впервые в истории CS:GO обошла Dota 2 по сумме призовых на турнирах
Новина українською

Экс-менеджер Team Empire и HellRaisers Дмитрий "Korb3n" Белов в своем твиттере сообщил, что в период с января по июнь 2020-го года CS:GO впервые в истории обошла Dota 2 по сумме разыгранных на турнирах призовых.

Тем неменее, по данным сайта esportsearnings, за всю историю турнирнов по Dota 2 было разыграно более 255 миллионов долларов, а в CS:GO - примерно 100 млн долларов.

Напомним, этой весной из-за пандемии коронавируса Valve отменили чемпионат мира по Dota 2 - The International 2020. Турнир пройдет в следующем году, призовой фонд уже составляет 28 000 000 евро.

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