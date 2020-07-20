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Классика против современности. NaVi 2010 сыграют против состава 2020 года

CS:GO
(2 голосов)

"Зумеры" против "бумеров". Как поколение NaVi сильнее?

Классика против современности. NaVi 2010 сыграют против состава 2020 года
Новина українською

Официальный телеграм-канал украинской организации Natus Vincere обьявил о шоу-матче. Поединок пройдет 1-го августа. В матче классический состав 2010 года сыграет против действующей команды по CS:GO.

Формат ивента пока неизвестен, организаторы NaVi сообщат о деталях формата в ближайшее время. Матч покажет студия Maincast.

Составы команд

Natus Vincere 2020 Natus Vincere 2010
Егор flamie Васильев Даниил Zeus Тесленко
Александр s1mple Костылев Егор markeloff Маркелов
Илья Perfecto Залуцкий Иоанн Edward Сухарев
Кирилл Boombl4 Михайлов Сергей starix Ищук
Денис electronic Шарипов Арсений ceh9 Триноженко

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В статье: Natus Vincere
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