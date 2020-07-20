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Классика против современности. NaVi 2010 сыграют против состава 2020 года
"Зумеры" против "бумеров". Как поколение NaVi сильнее?
Официальный телеграм-канал украинской организации Natus Vincere обьявил о шоу-матче. Поединок пройдет 1-го августа. В матче классический состав 2010 года сыграет против действующей команды по CS:GO.
Формат ивента пока неизвестен, организаторы NaVi сообщат о деталях формата в ближайшее время. Матч покажет студия Maincast.
Составы команд
|Natus Vincere 2020
|Natus Vincere 2010
|Егор flamie Васильев
|Даниил Zeus Тесленко
|Александр s1mple Костылев
|Егор markeloff Маркелов
|Илья Perfecto Залуцкий
|Иоанн Edward Сухарев
|Кирилл Boombl4 Михайлов
|Сергей starix Ищук
|Денис electronic Шарипов
|Арсений ceh9 Триноженко
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