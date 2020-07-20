Классика против современности. NaVi 2010 сыграют против состава 2020 года

Официальный телеграм-канал украинской организации Natus Vincere обьявил о шоу-матче. Поединок пройдет 1-го августа. В матче классический состав 2010 года сыграет против действующей команды по CS:GO.

Формат ивента пока неизвестен, организаторы NaVi сообщат о деталях формата в ближайшее время. Матч покажет студия Maincast.

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