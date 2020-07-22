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Стало известно расписание ивента NaVi 2010 vs NaVi 2020
Зрителей ждет пре-шоу, поединки в рамках CS 1.6 и CS:GO, а также пост-шоу
1 августа пройдет шоу-матч от украинской организации Natus Vincere. В поединке примут участие классический состав 2010 и действующий коллектив "рожденных побеждать".
Организаторы NaVi опубликовали расписание ивента.
Составы команд
|Natus Vincere 2020
|Natus Vincere 2010
|Егор flamie Васильев
|Даниил Zeus Тесленко
|Александр s1mple Костылев
|Егор markeloff Маркелов
|Илья Perfecto Залуцкий
|Иоанн Edward Сухарев
|Кирилл Boombl4 Михайлов
|Сергей starix Ищук
|Денис electronic Шарипов
|Арсений ceh9 Триноженко
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