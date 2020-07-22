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Стало известно расписание ивента NaVi 2010 vs NaVi 2020

CS:GO
(1 голосов)

Зрителей ждет пре-шоу, поединки в рамках CS 1.6 и CS:GO, а также пост-шоу

Стало известно расписание ивента NaVi 2010 vs NaVi 2020
Новина українською

1 августа пройдет шоу-матч от украинской организации Natus Vincere. В поединке примут участие классический состав 2010 и действующий коллектив "рожденных побеждать".

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Организаторы NaVi опубликовали расписание ивента.

Стало известно расписание ивента NaVi 2010 vs NaVi 2020 - изображение 1

Составы команд

Natus Vincere 2020 Natus Vincere 2010
Егор flamie Васильев Даниил Zeus Тесленко
Александр s1mple Костылев Егор markeloff Маркелов
Илья Perfecto Залуцкий Иоанн Edward Сухарев
Кирилл Boombl4 Михайлов Сергей starix Ищук
Денис electronic Шарипов Арсений ceh9 Триноженко

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В статье: Natus Vincere
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