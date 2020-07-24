CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Gambit Youngsters вышли в полуфинал CTRL PLAY LEAGUE
Gambit Y уверенно обыграли EXTREMUM
В период с 20 июля по 2 августа проходит онлайн-турнир по CS:GO - CTRL PLAY LEAGUE.
В последнем матче группового этапа Gambit Youngsters разгромили EXTREMUM со счетом 16:4. Встреча проходила на карте Dust 2 и в формате "Best of 1". Команда Антона "supra" Чернобая прошли группу В без поражений и закончили групповой этап на первом месте.
Таким образом, Gambit Youngsters начнет плей-офф с полуфинала. Также сразу в 1/2 турнира прошел лидер группы А - Hard Legion Esports.
Вчера, команда украинской организации Natus Vincere Junior разгромила circo 16:2.