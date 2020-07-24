Gambit Youngsters вышли в полуфинал CTRL PLAY LEAGUE

В период с 20 июля по 2 августа проходит онлайн-турнир по CS:GO - CTRL PLAY LEAGUE.

В последнем матче группового этапа Gambit Youngsters разгромили EXTREMUM со счетом 16:4. Встреча проходила на карте Dust 2 и в формате "Best of 1". Команда Антона "supra" Чернобая прошли группу В без поражений и закончили групповой этап на первом месте.

Таким образом, Gambit Youngsters начнет плей-офф с полуфинала. Также сразу в 1/2 турнира прошел лидер группы А - Hard Legion Esports.

Вчера, команда украинской организации Natus Vincere Junior разгромила circo 16:2.

Запись поединка между Gambit Youngsters и EXTREMUM