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Gambit Youngsters вышли в полуфинал CTRL PLAY LEAGUE

CS:GO
(2 голосов)

Gambit Y уверенно обыграли EXTREMUM

Gambit Youngsters вышли в полуфинал CTRL PLAY LEAGUE
Новина українською

В период с 20 июля по 2 августа проходит онлайн-турнир по CS:GO - CTRL PLAY LEAGUE.

В последнем матче группового этапа Gambit Youngsters разгромили EXTREMUM со счетом 16:4. Встреча проходила на карте Dust 2 и в формате "Best of 1". Команда Антона "supra" Чернобая прошли группу В без поражений и закончили групповой этап на первом месте.

Таким образом, Gambit Youngsters начнет плей-офф с полуфинала. Также сразу в 1/2 турнира прошел лидер группы А - Hard Legion Esports.

Вчера, команда украинской организации Natus Vincere Junior разгромила circo 16:2.

Запись поединка между Gambit Youngsters и EXTREMUM

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