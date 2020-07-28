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NaVi Junior проиграли сербской команде Level Up

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Юниоры NaVi проиграли со счетом 1:2

NaVi Junior проиграли сербской команде Level Up
Новина українською

Сегодня проходил второй раунд Nine to five#2. Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere Junior проиграла сербскому коллективу Level Up. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 не в пользу юниоров NaVi.

"Рожденные побеждать" усугубили свое положение в турнирной таблице. Ранее NAVI Junior проиграли немецкой команде BIG Academy 1:2.

Запись поединка между Natus Vincere Junior и Level Up (Начало в 3:22:53)

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В статье: Natus Vincere
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