Gambit Youngsters стали чемпионом CTRL PLAY LEAGUE

В период с 20 июля по 2 августа проходил онлайн-турнир по CS:GO - CTRL PLAY LEAGUE.

В гранд-финале сореванования Gambit Youngsters обыграли Cyber Legacy. Встреча проходила в формате "Best of 3" и Gambit забрали "в сухую" себе 3 карты:

16:5 на Mirage

16:6 на Dust2

19:15 на Inferno

Таким образом, команда Сергея "Ax1Le" Рыхторова стала чемпионом CTRL PLAY LEAGUE и получила 14 000 долларов в качестве призовых.

Gambit Youngsters начали свой путь на чемпионате в группе В, где с первого места вышли в плей-офф. В матчах на вылет Gambit прошли команду украинской организации Natus Vincere Junior.

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Запись гранд-финала CTRL PLAY LEAGUE