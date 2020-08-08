CS:GO
CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по СS:GO на 8 августа
Стартуют матчи DreamHack Open Summer
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - CS:GO.
Встречи на 8 августа:
- - -
- Giants Gaming -
- Team Secret -
- - -
- ForZe -
- End -
Трансляция доступна по ссылке.
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