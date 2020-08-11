BIG прошли в плей-офф DreamHack Open Summer 2020

В период с 8 по 17 августа проходит европейский онлайн-турнир по CS:GO - DreamHack Open Summer 2020. Призовой фонд соревнования составляет 90 000 долларов.

В матче группы А команда BIG обыграла Heroic. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной BIG со счетом 2:0.

16:14 на Inferno

16:10 на Dust2.

Благодаря этой победе, BIG прошли в плей-офф чемпионата.

Положение дел в группе А:

# Группа A М В Н П О 1. ​​ BIG 2 2 0 0 6 2. ​​ Heroic 2 1 0 1 3 3. ​​ Team EndPoint 2 1 0 1 3 4. ​​ MAD Lions 2 0 0 2 0