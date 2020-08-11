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BIG прошли в плей-офф DreamHack Open Summer 2020

CS:GO
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BIG победили Heroic 2:0

BIG прошли в плей-офф DreamHack Open Summer 2020
Новина українською

В период с 8 по 17 августа проходит европейский онлайн-турнир по CS:GO - DreamHack Open Summer 2020. Призовой фонд соревнования составляет 90 000 долларов.

В матче группы А команда BIG обыграла Heroic. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной BIG со счетом 2:0.

  • 16:14 на Inferno
  • 16:10 на Dust2.

Благодаря этой победе, BIG прошли в плей-офф чемпионата.

Положение дел в группе А:

# Группа A
М
В
Н
П
О
1. ​​ BIG 2 2 0 0 6
2. ​​ Heroic 2 1 0 1 3
3. ​​ Team EndPoint 2 1 0 1 3
4. ​​ MAD Lions 2 0 0 2 0

Запись поединка между BIG и Heroic

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