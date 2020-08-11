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BIG прошли в плей-офф DreamHack Open Summer 2020
BIG победили Heroic 2:0
В период с 8 по 17 августа проходит европейский онлайн-турнир по CS:GO - DreamHack Open Summer 2020. Призовой фонд соревнования составляет 90 000 долларов.
В матче группы А команда BIG обыграла Heroic. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной BIG со счетом 2:0.
- 16:14 на Inferno
- 16:10 на Dust2.
Благодаря этой победе, BIG прошли в плей-офф чемпионата.
Положение дел в группе А:
|#
|Группа A
|
М
|
В
|
Н
|
П
|
О
|1.
| BIG
|2
|2
|0
|0
|6
|2.
| Heroic
|2
|1
|0
|1
|3
|3.
| Team EndPoint
|2
|1
|0
|1
|3
|4.
| MAD Lions
|2
|0
|0
|2
|0
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