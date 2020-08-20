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Ninjas in Pyjamas обыграли BIG в рамках ESL One Cologne 2020 Online

CS:GO
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NiP сыграют во втором раунде нижней сетки

Ninjas in Pyjamas обыграли BIG в рамках ESL One Cologne 2020 Online
Новина українською

В период с 18 по 30 августа проходит европейский онлайн-турнир по CS:GO - ESL One Cologne 2020 Online.

16 команд разыгрывают между собой призовой фонд в размере 325 000 долларов, а также рейтинговые очки RMR в системе Valve.

В матче группового раунда Ninjas in Pyjamas победили BIG. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу NiP. Благодаря этой победе, команда Саймона "twist" Элиассона вышла в следующий этап нижней сетки турнира.

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Ninjas in Pyjamas сыграет против победителя Sprout - OG.

Запись поединка между Ninjas in Pyjamas и BIG

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