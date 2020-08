Ninjas in Pyjamas обыграли BIG в рамках ESL One Cologne 2020 Online

В период с 18 по 30 августа проходит европейский онлайн-турнир по CS:GO - ESL One Cologne 2020 Online.

16 команд разыгрывают между собой призовой фонд в размере 325 000 долларов, а также рейтинговые очки RMR в системе Valve.

В матче группового раунда Ninjas in Pyjamas победили BIG. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу NiP. Благодаря этой победе, команда Саймона "twist" Элиассона вышла в следующий этап нижней сетки турнира.

Ninjas in Pyjamas сыграет против победителя Sprout - OG.