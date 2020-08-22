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EG вышли в плей-офф ESL One Cologne с первого места группы А

CS:GO
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Evil Geniuses победили Team Liquid и Triumph

EG вышли в плей-офф ESL One Cologne с первого места группы А
Новина українською

В период с 18 по 29 августа проходит онлайн-турнир для Северной Америки по CS:GO - ESL One Cologne 2020 Online.

16 команд разыгрывают между собой призовой фонд в размере 135 000 долларов, а также рейтинговые очки RMR в системе Valve.

Evil Geniuses заняли первое место в квартете В. "Злые гении" по ходу группового этапа обыграли Triumph и Team Liquid. Таким образом, EG вышли в плей-офф турнира с первого места группы.

Ранее с группы А в плей-офф вышла команда Chaos - они обыграли FURIA Esports и 100 Thieves.

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Положение дел в группе В:

# Группа B
М
В
П
О
1. ​​ Evil Geniuses 2 2 0 6
2. ​​ Team Liquid 2 1 1 3
3. ​​ Cloud9 1 0 1 0
4. ​​ Triumph 1 0 1 0

Запись поединка между Evil Geniuses и Team Liquid:

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