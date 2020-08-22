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EG вышли в плей-офф ESL One Cologne с первого места группы А
Evil Geniuses победили Team Liquid и Triumph
В период с 18 по 29 августа проходит онлайн-турнир для Северной Америки по CS:GO - ESL One Cologne 2020 Online.
16 команд разыгрывают между собой призовой фонд в размере 135 000 долларов, а также рейтинговые очки RMR в системе Valve.
Evil Geniuses заняли первое место в квартете В. "Злые гении" по ходу группового этапа обыграли Triumph и Team Liquid. Таким образом, EG вышли в плей-офф турнира с первого места группы.
Ранее с группы А в плей-офф вышла команда Chaos - они обыграли FURIA Esports и 100 Thieves.
Положение дел в группе В:
|#
|Группа B
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Evil Geniuses
|2
|2
|0
|6
|2.
| Team Liquid
|2
|1
|1
|3
|3.
| Cloud9
|1
|0
|1
|0
|4.
| Triumph
|1
|0
|1
|0
Запись поединка между Evil Geniuses и Team Liquid: