CS:GO
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NaVi потеряли одну позицию в рейтинге лучших от HLTV.org
"Рожденные побеждать" расположились на 7-м месте в обновленном ТОПе
Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд мира по CS:GO.
Команда украинской организации Natus Vincere упала на 8-е место в обновленном ТОПе, до этого "рожденные побеждать" занимали седьмую позицию.
Лидерство в рейтинге принадлежит Team Vitality, а на вторую строчку поднялись Evil Geniuses
Самый большой прогресс показали ENCE eSports - команда сильно прибавила в игре и поднялась на 11 позиций, и теперь входит число 15 лучших коллективов.
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