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NaVi потеряли одну позицию в рейтинге лучших от HLTV.org

CS:GO
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"Рожденные побеждать" расположились на 7-м месте в обновленном ТОПе

NaVi потеряли одну позицию в рейтинге лучших от HLTV.org
Новина українською

Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд мира по CS:GO.

Команда украинской организации Natus Vincere упала на 8-е место в обновленном ТОПе, до этого "рожденные побеждать" занимали седьмую позицию.

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Лидерство в рейтинге принадлежит Team Vitality, а на вторую строчку поднялись Evil Geniuses

Самый большой прогресс показали ENCE eSports - команда сильно прибавила в игре и поднялась на 11 позиций, и теперь входит число 15 лучших коллективов.

NaVi потеряли одну позицию в рейтинге лучших от HLTV.org - изображение 1
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В статье: Natus Vincere
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