NaVi потеряли одну позицию в рейтинге лучших от HLTV.org

Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд мира по CS:GO.

Команда украинской организации Natus Vincere упала на 8-е место в обновленном ТОПе, до этого "рожденные побеждать" занимали седьмую позицию.

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Лидерство в рейтинге принадлежит Team Vitality, а на вторую строчку поднялись Evil Geniuses

Самый большой прогресс показали ENCE eSports - команда сильно прибавила в игре и поднялась на 11 позиций, и теперь входит число 15 лучших коллективов.