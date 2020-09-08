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Virtus.pro покинули седьмой сезон LOOT.BET/CS

CS:GO
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"Медведи" потерпели поражение от Gambit Youngsters

Virtus.pro покинули седьмой сезон LOOT.BET/CS
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С 9 июня по 11 сентября проходит турниро по CS:GO - седьмой сезон LOOT.BET/CS. Призовой фонд соревнования составляет 50 000 долларов.

Сегодня в четвертьфинале Virtus.pro проиграли Gambit Youngsters. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу "медведей":

  • 14:16 на Inferno
  • 10:16 на Vertigo

Из-за этого поражения Virtus.pro покинули турнир на стадии 1/4. Ранее из LOOT.BET/CS вылетели Hard Legion Esports, ALTERNATE aTTaX, Nordavind и PACT.

Запись поединка между Virtus.pro и Gambit Youngsters

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