Virtus.pro покинули седьмой сезон LOOT.BET/CS

С 9 июня по 11 сентября проходит турниро по CS:GO - седьмой сезон LOOT.BET/CS. Призовой фонд соревнования составляет 50 000 долларов.

Сегодня в четвертьфинале Virtus.pro проиграли Gambit Youngsters. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу "медведей":

14:16 на Inferno

10:16 на Vertigo

Из-за этого поражения Virtus.pro покинули турнир на стадии 1/4. Ранее из LOOT.BET/CS вылетели Hard Legion Esports, ALTERNATE aTTaX, Nordavind и PACT.