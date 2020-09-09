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Valve и ESL отменили осенний мейджор по CS:GO

CS:GO
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Турнир должен был пройти в Рио-де-Жанейро с 9 по 22 ноября

Valve и ESL отменили осенний мейджор по CS:GO
Новина українською

Официальный сайт Valve сообщил, что организация отменила предстоящий турнир по CS:GO - мейджор ESL One Rio 2020. Причина всем известна - ситуация вокруг коронавируса.

Соревнование должно было пройти в период с 9 по 22 ноября в Рио-де-Жанейро, где 24 команды разыграли б между собой 2 миллиона долларов.

Это решение Valve приняли совместно с организатором турнира ESL. Новые даты проведения мейджора Valve пока не называет.

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Источник:
ESL
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