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Valve и ESL отменили осенний мейджор по CS:GO
Турнир должен был пройти в Рио-де-Жанейро с 9 по 22 ноября
Официальный сайт Valve сообщил, что организация отменила предстоящий турнир по CS:GO - мейджор ESL One Rio 2020. Причина всем известна - ситуация вокруг коронавируса.
Соревнование должно было пройти в период с 9 по 22 ноября в Рио-де-Жанейро, где 24 команды разыграли б между собой 2 миллиона долларов.
Это решение Valve приняли совместно с организатором турнира ESL. Новые даты проведения мейджора Valve пока не называет.
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Источник:ESL
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