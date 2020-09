Расписание и трансляция матчей по СS:GO на 10 сентября

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - CS:GO.

Встречи на 10 сентября:

10:00 AGF Esport - Nordavind - Nine to Five #4 | Групповой этап - BEST-OF-3

- 12:30 HR - SKADE - Nine to Five #4 | Групповой этап - BEST-OF-3

- 13:30 ESPADA - Imperial e-Sports - Nine to Five #4 | Групповой этап - BEST-OF-3

- 13:55 Gambit Youngsters - MIBR - LOOT.BET/CS Season 7 | Плей-офф - BEST-OF-3

- 15:00 NAVI - AGO - ESL Pro League Season 12. Европа | Групповой этап - BEST-OF-3

- 16:00 AVEZ - Wisła Kraków - Nine to Five #4 | Групповой этап - BEST-OF-3

- 16:00 Team Secret - forZe - Nine to Five #4 | Групповой этап - BEST-OF-3

- 16:55 AGF Esport - Godsent - LOOT.BET/CS Season 7 | Плей-офф - BEST-OF-3

- 18:30 BIG - Heroic - ESL Pro League Season 12. Европа | Групповой этап - BEST-OF-3

- 22:00 100 Thieves - Chaos - ESL Pro League Season 12. Европа | Групповой этап - BEST-OF-3

- 22:00 G2 - ENCE - ESL Pro League Season 12. Европа | Групповой этап - BEST-OF-3

Трансляция LOOT.BET/CS Season 7 доступна по ссылке.

Трансляция ESL Pro League Season 12 доступна по ссылке.