Team Spirit обыграли Ninjas in Pyjamas на ESL Pro League Season 12

С 1 сентября по 6 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO - европейский дивизион ESL Pro League Season 12. 16 команд между собой разыгрывают призовой фонд в размере 450 000 долларов.

В матче группы В Team Spirit победили Ninjas in Pyjamas. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2-1:

16:8 на Nuke;

9:16 на Mirage;

16:11 на Overpass.

Положение дел в группе В:

# Группа B М В П О 1. ​​ Complexity Gaming 3 3 0 9 2. ​​ Astralis 3 2 1 6 3. ​​ Fnatic 3 2 1 6 4. ​​ mousesports 3 2 1 6 5. ​​ Team Spirit 4 2 2 6 6. ​​ Team Vitality 3 1 2 3 7. ​​ Ninjas in Pyjamas 4 1 3 3 8. ​​ FaZe Clan 3 0 3 0