Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - CS:GO.

Встречи на 15 сентября:

13:00 k23 - Wisła Kraków - Nine to Five #4 | Плей-офф - BEST-OF-3

- 14:00 GODSENT - ESPADA - Nine to Five #4 | Плей-офф - BEST-OF-3

- 15:00 FaZe - Spirit - ESL Pro League Season 12. Европа | Групповой этап - BEST-OF-3

- 18:30 Vitality - Fnatic - ESL Pro League Season 12. Европа | Групповой этап - BEST-OF-3

- 22:00 Chaos - Triumph - ESL Pro League Season 12. Европа | Групповой этап - BEST-OF-3

- 22:00 Astralis - NiP - ESL Pro League Season 12. Европа | Групповой этап - BEST-OF-3

Трансляция ESL Pro League Season 12 доступна по ссылке.