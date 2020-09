Gambit Youngsters - чемпион Nine to Five #4

В период с 31 августа по 17 сентября проходил онлайн-турнир по CS:GO - Nine to Five #4. Призовой фонд соревнования составлял 50 000 долларов.

В гранд-финале турнира Gambit Youngsters победили GODSENT. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1:

22:20 на Train

17:19 на Dust2

16:12 на Vertigo

Таким образом, команда Абая "HObbit" Хасенова стала чемпионом Nine to Five #4 и заработала 35 тысяч долларов. GODSENT же досталось второе место и 15 000 долларов в качестве призовых.