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Gambit Youngsters - чемпион Nine to Five #4

CS:GO
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В финале Gambit обыграли GODSENT 2:1

Gambit Youngsters - чемпион Nine to Five #4
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В период с 31 августа по 17 сентября проходил онлайн-турнир по CS:GO - Nine to Five #4. Призовой фонд соревнования составлял 50 000 долларов.

В гранд-финале турнира Gambit Youngsters победили GODSENT. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1:

  • 22:20 на Train
  • 17:19 на Dust2
  • 16:12 на Vertigo

Таким образом, команда Абая "HObbit" Хасенова стала чемпионом Nine to Five #4 и заработала 35 тысяч долларов. GODSENT же досталось второе место и 15 000 долларов в качестве призовых.

Запись поединка между Gambit Youngsters и GODSENT

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