NaVi заняли первое место в группе и вышли в плей-офф ESL Pro League

С 1 сентября по 6 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO - европейский дивизион ESL Pro League Season 12. 16 команд между собой разыгрывают призовой фонд в размере 450 000 долларов.

Сегодня проходил заключительный тур группы А, в котором команда украинской организации Natus Vincere победила G2 Esports со счетом 2:0 (формат встречи "Best of 3").

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Таким образом, NaVi одержали свою шестую победу (ранее "рожденные побеждать" переиграли GODSENT, BIG, AGO, OG и Heroic) на групповом этапе и вышли в плей-офф соревнования с первого места.

Итоговая таблица группы A:

# Группа A М В П О 1. ​​ Natus Vincere 7 6 1 18 2. ​​ BIG 7 5 2 15 3. ​​ ENCE eSports 7 4 3 12 4. ​​ Heroic 7 4 3 12 5. ​​ OG 7 3 4 9 6. ​​ AGO 7 2 5 6 7. ​​ G2 Esports 7 2 5 6 8. ​​ GODSENT 7 2 5 6