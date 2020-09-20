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NaVi заняли первое место в группе и вышли в плей-офф ESL Pro League
Только одно поражение в семи матчах от "рожденных побеждать"
С 1 сентября по 6 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO - европейский дивизион ESL Pro League Season 12. 16 команд между собой разыгрывают призовой фонд в размере 450 000 долларов.
Сегодня проходил заключительный тур группы А, в котором команда украинской организации Natus Vincere победила G2 Esports со счетом 2:0 (формат встречи "Best of 3").
Таким образом, NaVi одержали свою шестую победу (ранее "рожденные побеждать" переиграли GODSENT, BIG, AGO, OG и Heroic) на групповом этапе и вышли в плей-офф соревнования с первого места.
Итоговая таблица группы A:
|#
|Группа A
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Natus Vincere
|7
|6
|1
|18
|2.
| BIG
|7
|5
|2
|15
|3.
| ENCE eSports
|7
|4
|3
|12
|4.
| Heroic
|7
|4
|3
|12
|5.
| OG
|7
|3
|4
|9
|6.
| AGO
|7
|2
|5
|6
|7.
| G2 Esports
|7
|2
|5
|6
|8.
| GODSENT
|7
|2
|5
|6