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NaVi заняли первое место в группе и вышли в плей-офф ESL Pro League

CS:GO
(1 голосов)

Только одно поражение в семи матчах от "рожденных побеждать"

NaVi заняли первое место в группе и вышли в плей-офф ESL Pro League
Новина українською

С 1 сентября по 6 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO - европейский дивизион ESL Pro League Season 12. 16 команд между собой разыгрывают призовой фонд в размере 450 000 долларов.

Сегодня проходил заключительный тур группы А, в котором команда украинской организации Natus Vincere победила G2 Esports со счетом 2:0 (формат встречи "Best of 3").

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Таким образом, NaVi одержали свою шестую победу (ранее "рожденные побеждать" переиграли GODSENT, BIG, AGO, OG и Heroic) на групповом этапе и вышли в плей-офф соревнования с первого места.

Итоговая таблица группы A:

# Группа A
М
В
П
О
1. ​​ Natus Vincere 7 6 1 18
2. ​​ BIG 7 5 2 15
3. ​​ ENCE eSports 7 4 3 12
4. ​​ Heroic 7 4 3 12
5. ​​ OG 7 3 4 9
6. ​​ AGO 7 2 5 6
7. ​​ G2 Esports 7 2 5 6
8. ​​ GODSENT 7 2 5 6

Запись поединка между Natus Vincere и G2 Esports

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В статье: NaVi Natus Vincere
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