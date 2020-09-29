CS:GO
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Расписание и трансляция матчей по СS:GO на 29 сентября
В 18:30 играют Natus Vincere
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - CS:GO.
Встречи на 29 сентября:
- - Spirit -
- - mouz -
- - ENCE -
Трансляция доступна по ссылке.
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