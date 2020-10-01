CS:GO
CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по СS:GO на 1 октября
Поединки в рамках 35-го сезона ESEA
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - CS:GO.
Встречи на 1 октября:
- - Sprout -
- - Galaxy Racer Esports -
- - coL -
- - Team Secret -
- - Wisla Krakow -
- - PACT -
- - Nordavind -
- - sAw -
- - Heroic -
- - Wisla Krakow -
Трансляция доступна по ссылке.
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