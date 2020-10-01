NaVi прошли в финал верхней сетки ESL Pro League

С 1 сентября по 6 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO - европейский дивизион ESL Pro League Season 12. 16 команд между собой разыгрывают призовой фонд в размере 450 000 долларов.

В полуфинале верхней сетки команда украинской организации Natus Vincere обыграла Complexity Gaming. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой NaVi со счетом 2:0.

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Таким образом, "рожденные побеждать" прошли в финал сетки "виннеров", где разыграют путевку в решающий поединок турнира с победителем пары BIG - Heroic.