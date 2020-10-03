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NaVi вышли в гранд-финал 12-го сезона ESL Pro League

CS:GO
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"Рожденные побеждать" обыграли Heroic 2:0

NaVi вышли в гранд-финал 12-го сезона ESL Pro League
Новина українською

С 1 сентября по 6 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO - европейский дивизион ESL Pro League Season 12. 16 команд между собой разыгрывают призовой фонд в размере 450 000 долларов.

В финале верхней сетки команда украинской организации Natus Vincere обыграла Heroic. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой команды Кирилла "Boombl4" Михайлова со счетом 2:0.

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Таким образом, "рожденные побеждать" вышли в решающий поединок турнира - гранд-финал. В свою очередь Heroic упали в сетку "лузеров", где разыграют путевку в гранд-финал с победителем пары Astralis - mousesports.

Запись финала верхней сетки между Natus Vincere и Heroic

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В статье: Natus Vincere
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