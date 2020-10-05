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Снайпер NaVi s1mple: Показал слабость в важных моментах сегодня
Александр Костылев прокомментировал поражение от Astralis
Вчера, 4-го октября команда украинской организации Natus Vincere по CS:GO завоевала
Снайпер NaVi Александр "s1mple" Костылев поделился мыслями после гранд-финала и подвел итоги турнира.
"Могу сказать, что показал слабость в важных моментах сегодня. В следующий раз я справлюсь лучше. У нас была очень продуктивная неделя.
Шесть дней отдыха - и новое приключение для достижения моей мечты, а также мечты моей команды", - написал Костылев в своем твиттере.
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