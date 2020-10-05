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Снайпер NaVi s1mple: Показал слабость в важных моментах сегодня

CS:GO
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Александр Костылев прокомментировал поражение от Astralis

Снайпер NaVi s1mple: Показал слабость в важных моментах сегодня
Новина українською

Вчера, 4-го октября команда украинской организации Natus Vincere по CS:GO завоевала серебрянные медали на ESL Pro League Season 12.

Снайпер NaVi Александр "s1mple" Костылев поделился мыслями после гранд-финала и подвел итоги турнира.

"Могу сказать, что показал слабость в важных моментах сегодня. В следующий раз я справлюсь лучше. У нас была очень продуктивная неделя.

Шесть дней отдыха - и новое приключение для достижения моей мечты, а также мечты моей команды", - написал Костылев в своем твиттере.

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В статье: Natus Vincere
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