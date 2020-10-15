NaVi возглавили группу А на IEM New York Online 2020

В период с 13 по 25 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO для региона СНГ - IEM New York Online 2020.

В матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere победила K23. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой коллектива Кирилла "Boombl4" Михайлова со счетом 2:0.

Положение дел в группе A:

# Группа А М В П О 1. ​​ Natus Vincere 2 2 0 6 2. ​​ Virtus.pro 2 2 0 6 3. ​​ ESPADA 2 1 1 3 4. ​​ Cyber Legacy 1 0 1 0 5. ​​ forZe 1 0 1 0 6. ​​ K23 2 0 2 0