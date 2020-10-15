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NaVi возглавили группу А на IEM New York Online 2020

CS:GO
(1 голосов)

"Рожденные побеждать" переиграли K23 со счетом 2:0

NaVi возглавили группу А на IEM New York Online 2020
Новина українською

В период с 13 по 25 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO для региона СНГ - IEM New York Online 2020.

В матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere победила K23. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой коллектива Кирилла "Boombl4" Михайлова со счетом 2:0.

Положение дел в группе A:

# Группа А
М
В
П
О
1. ​​ Natus Vincere 2 2 0 6
2. ​​ Virtus.pro 2 2 0 6
3. ​​ ESPADA 2 1 1 3
4. ​​ Cyber Legacy 1 0 1 0
5. ​​ forZe 1 0 1 0
6. ​​ K23 2 0 2 0

Запись поединка между NaVi и K23

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В статье: Natus Vincere
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