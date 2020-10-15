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NaVi возглавили группу А на IEM New York Online 2020
"Рожденные побеждать" переиграли K23 со счетом 2:0
В период с 13 по 25 октября проходит онлайн-турнир по CS:GO для региона СНГ - IEM New York Online 2020.
В матче группового этапа команда украинской организации Natus Vincere победила K23. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой коллектива Кирилла "Boombl4" Михайлова со счетом 2:0.
Положение дел в группе A:
|#
|Группа А
|
М
|
В
|
П
|
О
|1.
| Natus Vincere
|2
|2
|0
|6
|2.
| Virtus.pro
|2
|2
|0
|6
|3.
| ESPADA
|2
|1
|1
|3
|4.
| Cyber Legacy
|1
|0
|1
|0
|5.
| forZe
|1
|0
|1
|0
|6.
| K23
|2
|0
|2
|0
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