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NaVi - лучшая команда мира по версии BLAST

CS:GO
(1 голосов)

Второе место у Astralis, которые обыграли NaVi в финале ESL Pro League

NaVi - лучшая команда мира по версии BLAST
Новина українською

Киберспортивная ассоциация BLAST обновила свой ТОП лучших команд мира по CS:GO.

Рейтинг возглавила команда украинской организации Natus Vincere. У "рожденных побеждать" 6 825 баллов. Вторая команда списка Astralis имеет 4 369 очков.

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Рейтинг лучших команд мира по версии BLAST:

  1. Natus Vincere — 6 825 очков;
  2. Astralis — 4 369 очков;
  3. G2 Esports — 4 088 очков;
  4. Team Liquid — 4 013 очков;
  5. FURIA Esports — 3 613 очков;
  6. Fnatic — 3 238 очков;
  7. MIBR — 3 138 очков;
  8. FaZe Clan —2 938 очков;
  9. Heroic — 2 825 очков;
  10. mousesports — 2 113 очков.
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В статье: Natus Vincere
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