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NaVi - лучшая команда мира по версии BLAST
Второе место у Astralis, которые обыграли NaVi в финале ESL Pro League
Киберспортивная ассоциация BLAST обновила свой ТОП лучших команд мира по CS:GO.
Рейтинг возглавила команда украинской организации Natus Vincere. У "рожденных побеждать" 6 825 баллов. Вторая команда списка Astralis имеет 4 369 очков.
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Рейтинг лучших команд мира по версии BLAST:
- Natus Vincere — 6 825 очков;
- Astralis — 4 369 очков;
- G2 Esports — 4 088 очков;
- Team Liquid — 4 013 очков;
- FURIA Esports — 3 613 очков;
- Fnatic — 3 238 очков;
- MIBR — 3 138 очков;
- FaZe Clan —2 938 очков;
- Heroic — 2 825 очков;
- mousesports — 2 113 очков.
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